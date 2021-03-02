بعد نيته تغيير الدستور.. أردوغان يضع وثيقة للسياسة الرئيسية لتركيا

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يعلن اليوم الثلاثاء عن خطة عمل حقوق الإنسان، وأنها سوف تكون بمثابة وثيقة السياسة الرئيسية لتركيا مستقبلًا، وأضاف يمثل اليوم أيضًا علامة فارقة للعمل على الدستوري المدني الجديد، وفقا لما نقل موقع «KRT» التركي.وتابع وزير العدل التركي، «اليوم سنفتح صفحة جديدة لتاريخنا الديمقراطي بدستور يعبر عن 83 مليون تركيًا، وسنقوم بصنعه مع أمتنا، وستكون خطة عمل حقوق الإنسان خير لبلدنا ودولتنا وجميع مواطنينا».وكان الرئيس التركي دعا جميع أطياف الشعب، للعمل معًا من أجل كتابة دستور جديد غير الذي كُتِب على يد الانقلابيين، على حد تعبيره.