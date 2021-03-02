«آلروسا» الروسية تُخطط لإنتاج 31.5 مليون قيراط من «الماس» في 2021

أعلنت شركة «آلروسا» الروسية، أكبر منتج للماس في البلاد، أنها تخطط لإنتاج 31.5 مليون قيراط من الماس في عام 2021.وذكر بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أن المبيعات ستعتمد في عام 2021 على الطلب الحقيقي في السوق وتوافر مخزونات الماس الخام.وكانت الشركة الروسية أعلنت في نوفمبر الماضي عن خطط لإنتاج حوالي 28-30 مليون قيراط من الماس في عام 2021.وأنتجت الشركة العام الماضي 30 مليون قيراط، وبالتالي فإن حجم الإنتاج هذا العام قد يزيد بنسبة 5 بالمئة.يُذكر أن شركة "آلروسا" هي أكبر منتج للماس في روسيا، ويمثل إنتاجها 95 بالمائة من الإنتاج الروسي، و27 بالمائة من إنتاج الماس في العالم.وتقوم الشركة بأعمال التنقيب واستخراج الأحجار الثمينة في كل من جمهورية ياقوتيا ومقاطعة أرخانغيلسك بشمال شرقي وشمال غربي روسيا، عن طريق تطوير 11 أنبوبا للكمبرلايت و16 حقل طمي، وفي عام 2020 وصلت مبيعات الألماس الخام والمصقول للشركة إلى 2.802 مليار دولار.