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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بشعار «نقابتنا في خدمتنا».. صفوت عبد العظيم يعلن برنامجه في انتخابات الصحفيين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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كشف الزميل صفوت عبد العظيم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لمقعد «فوق السن» عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، تحت شعار «نقابتنا في خدمتنا».


وجاء تفاصيل برنامجه الانتخابي في عدة نقاط كالتالي:

1- حصلت على موافقة المصرف المتحد بمنح الصحفيين قرض بحد أدنى 50 ألف جنية وقد يصل إلى 400 ألف جنيه بقسط بفائدة 7 أو 8% (متناقصة) لمدة 8 سنوات، وسيتواجد مندوب من البنك بمبنى النقابة بدء من الأحد المقبل مرتين في الأسبوع لإنهاء الإجراءات، وسيتم التنسيق مع السكرتير العام بشأنها لتحديد مكان لإنهاء الإجراءات بين مندوب البنك والزملاء.

2- حصلت على موافقة بإقامة وحدة تراخيص للمرور لاستخراج وتجديد رخص القيادة للصحفيين وأسرهم، وسيتم التنسيق مع المجلس الجديد لتخصيص غرفة ثابتة بمبنى النقابة لذلك، على أن تجرى الاختبارات بوحدة المرور الخاصة بالقوات المسلحة، وهو بداية لعمل مجمع خدمات أمني متكامل للصحفيين وأسرهم (جوازات السفر+ فيش وتشبيه).

3 - تم الاتفاق مع وزارة العدل على تخفيض قيمة مخالفات المرور للزملاء وأسرهم والنزول للحد الأدنى للمخالفة بموجب كارنية نقابة الصحفيين.

4- خلال فترة وجيزة سأعلن عن نجاحي في دعم رجل أعمال كويتي الجنسية ممن درسوا فى مصر لإقامة مستشفى عالمي به كافة التخصصات (عمليات وعيادات خارجية) تحت مسمى (مستشفى الصحفيين) بمدينة 6 أكتوبر على حسابة الخاص، ويمتلك فيها 80%، على أن يتبرع بـ20% من ملكيتها لنقابة الصحفيين، وبالتالي ستوفر أرباح ودخل ثابت للنقابة بمعدل 20% من الأرباح السنوية، ويكون نقيب الصحفيين وزميلين من أعضاء المجلس أمناء في مجلس إدارته بصفتهم النقابية، على أن يتم كتابة عقد بذلك به بند يسمح للزملاء بالمعاشات بدخول المستشفى وتلقي العلاج دون دفع أي مصروفات لما قدموه للمهنة وهدية من رجل الأعمال وتقديرا لشيوخ المهنة، فضلا عن علاج الصحفيين وأسرهم بالمستشفى طبقا لبرتوكول مشروع العلاج وهو تحمل العضو 30% فقط من مصروفات المستشفى.

5 - تقدمت بطلب لوزيرة الصحة يحمل شقين أولهما توفير عدة غرف فى مستشفى معهد ناصر لعلاج الصحفيين وأسرهم تحت أي ظروف طارئة في ظل جائحة كورونا الحالية، وثانيهما توفير 2000 جرعة من مصل لقاح كورونا مجانا للزملاء.

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