دفن جثة طفلة توفت في حريق بشقة بفيصل

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة طفلة لقت مصرعه نتيجة لحريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، وتسليم الجثة لذويها.كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.