التركاوى رئيسًا لاتحاد المجالس الزراعية بالغربية

فاز المهندس محمدالتركاوي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بمنصب رئيس اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة، والمهندس عمرو مراد القائم بأعمال مدير عام الإرشاد بمنصب سكرتير اتحادالمجالس الزراعية.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى لاتحاد المجالس الزراعية، بحضور المهندسه إكرام العدوي مدير عام إدارة المجالس الزراعية بالإدارة المركزية للارشاد، وأماني خالد النادرى وكيل وزارة التضامن بالغربية، والمهندس مسعد متولى مديرعام التعاون الزراعى بالغربية، وعادل آل همسه البنك الزراعي المصرى، وسكرتير إتحاد المجالس الزراعية بكل مركز بالمحافظة وبعض السادة الفلاحين.