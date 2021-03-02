المغربي: إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء وتغطية وعزل الكابلات في سفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبجر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.وأوضحت رئيس المدينة، أن قسم الكهرباء بالإدارة الهندسية يعمل بكافة أعضاء فريقه على كافة الأعطال أولا بأول وإصلاحها، حيث تم صيانة عطل كهرباء بأعمدة الإنارة بالشارع الرئيسى بسفاجا البلد وإنارة الأعمدة، كما تم إصلاح عطل بكابل كهرباء بمنطقة الإسكان الشرقي وردم الكابل وإنارة الأعمدة على الفور.وأكدت المغربي على التواجد بشكل دوري في الشوارع خلال موسم الرياح والأمطار للتأكد من سيولة الحركة المرورية وتغطية كافة كابلات التي يمكن أن تتأثر بالعوامل الجوية حفاظا على سلامة المواطنين، وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.وشددت على مسئولى قسم الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة الناتجة عن موجة الطقس السيئ وزرع أعمدة جديدة بديلة للمتهالكة وصيانة أسلاك الإنارة بالأعمدة وتأمين الكابلات.