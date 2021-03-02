شراكة بين «واحات السيليكون» و«مكانك» لتطبيق مساحات العمل المشتركة

وقعت شركة "واحات السيليكون" التابعة لوزارة الاتصالات والمسئولة عن إدارة مشروع المناطق التكنولوجية، مذكرة تفاهم مع شركة "مكانك" لحلول وإستشارات الأعمال الرائدة في مجال تشغيل وإدارة المساحات الإدارية والمكتبية بهدف توفير مساحات عمل تدار بشكل احترافي ومرن يناسب مختلف الاحتياجات والموارد.وتتضمن المذكرة الإتفاق على إطلاق مركز لريادة الأعمال بالمناطق التكنولوجية مع بداية أكتوبر المقبل في محافظات بني سويف وبرج العرب والسادات وأسيوط على التوالي، بحيث يكون المشروع نواة لبناء مجتمع ريادي محفز للشركات الناشئة في جميع محافظات مصر.وتأتي الاتفاقية في ظل تنامي الإقبال عالميا على تبني مفهوم مساحات العمل المشتركة "Co-Working spaces" وانطلاقا من حرصها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية التي أقرتها الدولة المصرية.ومن جهته، رحب محب ذكي، مدير عام شركة "مكانك" بالتوقيع، مشيدا بالدور الذي تلعبه المناطق التكنولوجية في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال في مختلف المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن التوسع في تطبيق مفهوم مساحات العمل المشتركة عبر هذه المناطق التي تتميز ببنيتها التحتية المتطورة سيعطي دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويقلل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).وتدير شركة واحات السيليكون، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2016، أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب، السادات، أسيوط، بني سويف، بينما تعمل شركة "مكانك" وهي شركة مصرية رائدة في تشغيل وإدارة المساحات الإدارية والمكتبية على إدارة مساحات عمل مشتركة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.