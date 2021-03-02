بتكلفة 8 ملايين جنيه.. استكمال رصف طريق «منيا القمح - مشتول» بالشرقية

أعلن المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، استكمال رصف طريق «منيا القمح - مشتول» بطول 3 كم وبتكلفة 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد 35 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 174.6 كم، وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن؛ بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.