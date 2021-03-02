إطلاق مسابقة الابتكار الأخضر للمشروعات الصغيرة والمبتكرة في إعادة التدوير

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإطلاق ورعاية المبادرات التي تهدف إلى السعي المستمر نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ووزارة البيئة، مسابقة "الابتكار الأخضر" للمشروعات الصغيرة والمبتكرة في إعادة التدوير لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب.وتم إطلاق المسابقة، بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل ومجموعة من الشركاء وبدعم وتمويل من مؤسسة دروسوس.وتابعت وزيرة البيئة، أن المسابقة تستهدف مشاركة كل الفئات من الشباب المهتمين بمجال إعادة التدوير من سن 21 حتي 45 سنة على مستوى الجمهورية.وأوضحت أن المسابقة تتركز في مجالات وابتكارات إعادة تدوير البلاستيك والخشب والقماش، وتشمل الفئة الأولى أفضل فكرة مبتكرة في إعادة التدوير البلاستيك أو الخشب أو القماش، والفئة الثانية أفضل دراسة جدوى لمشروع في إعادة التدوير البلاستيك أو الخشب أو القماش، والفئة الثالثة أفضل مشروع قائم لمشروع في إعادة التدوير البلاستيك أو الخشب أو القماش.وتشمل جوائز المسابقة الفئة الأولى 15000 جنيه، والفئة الثانية 10000 جنيه، والفئة الثالثة 5000 جنيه، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني والاستشاري من خبراء متخصصين يقدم للفائزين.