رصف ورفع كفاءة طرق باريس وبلاط في الوادي الجديد بـ28.5 مليون جنيه

أكد المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال الرصف بمركز باريس، والتي تبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه، وتشمل 4 كيلومترات بمدخل المدينة الرئيسي وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة وقراها، فضلًا عن تمهيد طريقين لبحيرة باريس بطول 82 كيلومترا لتيسير الوصول للمنطقة والاستفادة منها خاصة الثروة السمكية الموجودة بها، ودعم التنمية والاستثمار الزراعي بالأراضي المحيطة بتكلفة تقدر بـ6.5 مليون جنيه.وأضاف مغربي، أنه يجري حاليًا تمهيد الطرق المستهدف رفع كفاءتها بمركز بلاط بتكلفة 12 مليون جنيه، هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقري المحافظة لخدمة المواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمار.