التوصية بتدريس الانتخابات بمناهج مدارس الأحد الكنسية

أوصت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، بتدريس الانتخابات في مناهج مدارس الأحد، وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، إنه قدم توجيه لها خلال اجتماع المجمع السابق وهى ان تكون المشاركة الإيجابية جزء من مواد مدارس الأحد التي تدرس للأطفال في الكنيسة.وأكد أسقف نقادة في فيديو له، أن ذلك جزء من الإنجيل فالسيد المسيح كان يجول يصنع خيرا، مضيفا أن اللجنة أوصت بتدريس الانتخابات في كل مراحل مدارس الأحد والشباب أيضا، للتوعية الوطنية والاجتماعية وليست سياسية، ليتم حثهم على المشاركة في جميع الانتخابات ويكونون على تواصل مع المجتمع.واستأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة الصباحية، اجتماع لجنة الإيمان والتعليم، ثم يليها اجتماع لجنة العلاقات المسكونية، ثم يليها اجتماع لجنة الإعلام والمعلومات.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.