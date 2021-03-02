تحرير 1212 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:23 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن تحرير 1212 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وأسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن تحرير 1212 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.