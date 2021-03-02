تحرير 1212 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن تحرير 1212 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.