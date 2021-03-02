باحث أمريكي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات على تركيا بسبب «S-400»

دعا مارسيل كالينجا، الباحث في دراسات السياسة الأمنية بجامعة جورج واشنطن، إدارة الرئيس جو بايدن لفرض المزيد من العقوبات للضغط على تركيا، للتراجع عن قرارها بشراء النظام الصاروخي الروسي S-400.وأشار الباحث في دراسات السياسة الأمنية بجامعة جورج واشنطن، في مقاله لـ"مجلة إنترناشونال بوليسي دايجست" الأمريكية، إلى أن شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "S-400" كان السبب الرئيسي وراء قرار واشنطن استبعادها من برنامج مقاتلات الضربة المشتركة من طراز "F-35" في يوليو 2019، رغم كونها حليف قديم لأمريكا وعضو في حلف شمال الأطلسي.وأوضح "كالينجا"، الذي ركز دراساته البحثية على قضايا الأمن بما في ذلك الحروب الأهلية والعنف العرقي، أن العقوبات الأمريكية المفروضة حتى الآن، بموجب قانون مكافحة خصم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) فشلت في دفع تركيا إلى التراجع عن قرارها، مضيفا كان لهذه العقوبات تأثير ضئيل، وحان الوقت الآن لفرض عقوبات صارمة وواسعة النطاق على جميع المعاملات المتعلقة بالدفاع التركي، مشيرا إلى أن هذا من شأنه ان يضغط على تركيا للتراجع عن قرارها بشراء المعدات العسكرية روسية الصنع.وذكر الباحث الأمريكي أن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا حتى الآن،لم تُلغِ جميع عقود الدفاع الحالية بين البلدين ولم تؤثر بشكل مباشر إلا على ما يقرب من ملياري دولار من الأعمال المحتملة، وهو رقم أقل من 0.3٪ من إجمالي الناتج المحلي لتركيا. لذلك ليس من المستغرب أن تكون العقوبات حتى الآن غير فعالة.ويرى "كالينجا" أن تركيا كان يجب عليها أن تختار تركيا نظامًا صاروخيًا أمريكيًا مثل باتريوت، أو نظام أسلحة مختلفًا عن عضو آخر في الناتو، مشيرا إلى أنه على عكس نظام الصواريخ S-400، تم اختبار أنظمة باتريوت الأمريكية في مناطق القتال منذ عقود في الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال استخدمت المملكة العربية السعودية وإسرائيل هذه الأنظمة بشكل مكثف ضد مجموعة واسعة من التهديدات الحقيقية.ونوه الباحث إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، اعترضت أنظمة باتريوت أكثر من 100 صاروخ باليستي، ولكن يبدو أن تركيا تعتبر نظام صواريخ S-400 هو النظام الأكثر تقدمًا في العالم، رغم إنه ليس لديه أي سجل قتالي، بالإضافة إلى ذلك ستعزز العقوبات الشاملة مصداقية الولايات المتحدة، حيث ستظهر بصورة أنها قادرة على رسم الخطوط الحمراء عند مواجهة أيه تهديدات، وعندئذ سيتم أخذ تهديدات العقوبات الأمريكية المستقبلية على محمل الجد.وتابع قائلا "قد يجادل البعض بأن فرض مزيد من العقوبات على تركيا سيجعلها تنهمر في أحضان روسيا وتدفع أنقرة إلى تغادر الحلف، ولكن على الرغم من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية بين أنقرة وموسكو في السنوات الأخيرة، لا تزال العلاقات بينهما تتسم بالصراع الكبير، فهناك خلافات كبيرة بين القوتين وتعارض كل منهما الأخرى في ليبيا وسوريا ومنطقة ناغورني قرة باغ"، مؤكدا إن تاريخ الصراع الطويل الأمد الذي يعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والروسية سيجعل من الصعب على البلدين أن يصبحا حليفين قويين.ويرى الباحث أن العقوبات الأمريكية على تركيا الني تم فرضها بموجب قانون مكافحة الإرهاب في أمريكا اللاتينية (CAATSA) فشلت في إقناع تركيا بالتخلي عن نظامها الصاروخي الروسي الصنع S-400، متوقعا أن يؤدي تنفيذ عقوبات شاملة على جميع المعاملات المتعلقة بالدفاع التركي إلى دفع تركيا إلى التفكير في خيارات أخرى، واختتم مقاله قائلا: "هذا ليس وقت السياسات السلبية. يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف قوي ضد تركيا، لأن هذا النهج اللين قد يدعو روسيا أيضًا إلى تثبيت أسلحتها النووية في تركيا، على غرار أزمة الصواريخ الكوبية، إن الضغط على تركيا للعودة إلى علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة سيجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".