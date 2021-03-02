«جبهة النصرة» تنفذ 29 اعتداءً جديدًا في سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 29 اعتداءً جديدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.وأعلن نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم، اللواء البحري ألكسندر كاربوف في بيان له، أنه تم رصد 29 اعتداء من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو جبهة النصرة بينها 11 اعتداء في إدلب و13 في اللاذقية و3 في حماة واعتداءان في حلب، وفقا لما نقلته وكالة سانا.وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الأول أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها، نفذت 24 اعتداءً على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.