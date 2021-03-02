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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسط قلق بالأسواق.. الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر، إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن.

وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير كورونا، إلى جانب التحفيز المالي قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.

وعوضت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعض الخسائر التي تكبداها في الآونة الأخيرة أم الاثنين مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكنهما عاودا الهبوط اليوم.

وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات وزاد 0.3 بالمئة إلى 91.326 بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر 2020 مقابل الدولار، وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير وكسب نحو 3.8 بالمئة منذ بداية العام.

وفقد الدولار النيوزيلندي حوالي 0.6 بالمئة مسجلا 0.7222 مقابل نظيره الأمريكي.

وخسر الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7747 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أكد بنك الاحتياطي الأسترالي التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، نزل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2015 دولار مسجلا أقل مستوى في نحو شهر.

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