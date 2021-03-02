ضبط 2.8 طن دواجن فاسدة في ثلاجة سلع غذائية بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.وتم ضبط ( 2,8 طن دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.