ضبط مدير شركة بـ 6،3 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.وتم ضبط (6،350 طن «مسلى – كاكاو – نشا – سكر – مكسبات طعم - كابتشينو»، مجهولة المصدر)، معبأة داخل عبوات وشكائر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية.كما تم ضبط (12528 عبوة شكولاتة، 3،32 طن شكولاتة سائلة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة منتج نهائي، 48590 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية، 3 خط إنتاج)، جاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.