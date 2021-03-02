إصابة فتاتين صدمتهما سيارة نقل بدمياط

اصطدمت سيارة ربع نقل بفتاتين أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب السرعة الزائدة، وسادت حالة من الذعر لدي الأهالي، كما تسبب الحادث في تعطيل حركة السير المروري على الكوبري.و تجمع الأهالي في محاولة لإنقاذ الفتاتين وتم نقلهما الي المستشفى، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتسيير حركة المرور على الكوبري العلوي، وتحرير محضر بالواقعة.