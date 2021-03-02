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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:04 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات علي مستوي الجمهورية، يضمن عدة تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2020، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وذلك حرصًا من الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب، وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام، بلجان سير امتحان الفصل الدراسي الأول 2021/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، وجاءت أهم التعليمات كالتالي:

1- ضرورة تخصيص أعضاء أمن من العاملين بالمدرسة، تكون مهامهم عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية، أو المذكرات، أو التليفونات المحمولة، وأي أجهزة تساعد على الغش.

2- الإعلان في مكان ظاهر باللجنة على أن حيازة التليفون المحمول، حتى وإن كان مغلقًا يعتبر شروعًا في الغش، وإخلالًا بنظام الامتحان، ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.

3- ضرورة التنبيه بتوقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة، من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة، والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات.

4- ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور بكل جلسة امتحانية، ويقوم مسئولو وحدات المعلومات بتسجيل غياب الطلاب ومحاضر إثبات الحالة إلكترونيًا.

5- يحظر على معلمي المواد الدراسية العمل ملاحظين باللجان الفرعية أثناء عقد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، ويمكن تعليقهم بالعمل الإداري في هذا اليوم فقط. 

6- ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة، للحفاظ علي حقوق الطلاب، وأهمها ما يلي:

- محضر بمرض الطالب أو الطالبة وعدم قدرته على استكمال الامتحان ويوقع من المسئول الصحي باللجنة.
- محضر بأسماء الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على المنصة الخاصة بالامتحان، مع ضرورة موافاة غرفة العمليات الرئيسية بالعدد بعد بداية الامتحان بـ30 دقيقة.

- التأكيد على عدم السماح للطلاب بمغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المخصص للجلسة الامتحانية، وبعد التأكد من تسجيل الخروج من علي المنصة الامتحانية.

8- الإعلان عن الجدول المعدل بمكان ظاهر بالمدرسة.

9- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم.

10- موافاة غرفة العمليات الرئيسية التي تعقد بديوان عام الوزارة بتقرير لحظي عن موقف الامتحانات.

11- ضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتنظيمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

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