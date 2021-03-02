ضبط 11،2 طن ملح طعام مغشوش في مصنع بالغربية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص، بمحافظة الغربية.وتم ضبط (11،2 طن ملح طعام، معبأ داخل شكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.