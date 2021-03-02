وزير القوى العاملة يسلم 3479 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار لمحافظة الإسماعيلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.وفي هذا الإطار قام الوزير ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة بتسليم 3479 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة، بحضور أحمد عصام نائب المحافظ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد جابر مديرية القوي العاملة بالمحافظة.وقال الوزير فى مستهل كلمته، إن الهدف الرئيسي من الوثيقة المقدمة اليوم للعمالة غير المنتظمة هو احساس العامل بالأمان، استكمال لما تم صرفه لها في المنحة الرئاسية، ويتم تقديمها لتلك الفئة المحفوفة بالمخاطر في أماكن عملها، ولكي يشعر بالاطمئنان على أحوال أسرته في حال العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة.وأشار الوزير إلي أنه تم إصدار ١٩٠ ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة على مستوى 27 محافظة، واليوم نسلم ٣٤٧٩ وثيقة منها لأبناء الإسماعيلية، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة بالعمل على زيادة تلك الأرقام بالحصر الفعلي لهذه الفئة في أماكن عملها في نطاق العمل وشمول كل عامل غير منتظم يعمل في أرجاء المحافظة تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة.وشدد الوزير علي التدقيق في بيانات العمالة المسجلة، بحيث لا تتدخل معها أي فئة عند تقديم أي مساعدة لها، مشيرا إلي أن لكل فئة رعاية خاصة تقدمها جهة معينة، وعليه يجب تغيير مهنة العمالة غير المنتظمة في بطاقات الرقم القومي لها حتى يتم تمييزها في قواعد البيانات بالجهات المختلفة.وقال الوزير، إنه يجب علينا أن نكون خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التي نراها يوميا باعيينا، خاصة معدل البطالة الذي انخفض برغم الجائحة الي ٧.٢٪ بعدما ارتفع في بداية الجائحة، بما يثبت قدرة الدولة على النجاح والتقدم بسواعد أبنائها وخوفهم عليها وحمايتها لها.وكان الوزير قد قدم الشكر للمحافظ في بداية كلمته على رعاية تلك الاحتفالية ولفريق عمل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية على هذا الجهد الطيب، طالبًا منهم مزيد من الجهد فى الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة فى تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم.من جانبه قدم اللواء شريف بشارة الشكر والترحيب للوزير، مؤكدا اجتياز المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" على أرض الإسماعيلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدمج ذوى القدرات فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، حيث أن تلك الفئة تملك إمكانيات وقدرات متميزة ومنهم عناصر ناجحة يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح.وأوضح المحافظ ان الدولة لن تنسى أبناءها من العمالة غير المنتظمة، وقدمت لهم المنحة الرئاسية في مرحلتيها بهدف دعم ورعاية تلك الفئة في كافة الظروف وتحسين ظروف معيشتها.بدوره رحب أحمد جابر وكيل مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية،بالوزير والمحافظ والحضور، مشيرا إلي أن "مصر بكم أجمل" من أجل "حياة كريمة" حلم راود الشعب المصري بكل فئاتها، جعلته الدولة حقيقة على أرض الواقع بالمحافظة، حيث قامت المديرية بتسجيل ٣٤٧٩ عاملا غير منتظم بالمحافظة وتم إصدار شهادات أمان لهم في إطار مبادرة حماية، فضلا عن صرف منح مالية لتلك الفئة بلغت ٦ ملايين و١١٥ ألف جنيه في المناسبات الرسمية في أعياد الفطر، والأضحى المبارك، والعمال، والمولد النبوي الشريف.وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح وإعلانات اجتماعية وصحية لتلك الفئة قدرت بـ ٥٦١ ألف جنيه، استفاد منها ٢١٢ أسرة من أبناء العمالة غير المنتظمة، واستكملت الوزارة ما تقدمه من دعم لتلك الفئة بتسليم وثيقة تكافلية للتأمين على الحياة تصرف في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة.