التموين: أولويات معاينات المرحلة الرابعة من «جمعيتي» لقرى حياة كريمة

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومدير مشروع "جمعيتي"، أن أولوية المعاينات تتم لمنافذ "جمعيتي" في المرحلة الرابعة للقرى الأكثر احتياجا بمبادرة "حياة كريمة" وفقا لتوجيهات الدولة والتي تنفذها وزارة التموين بتطبيق الدعم للفئات الأكثر احتياجا حسب أولوياتها.وقال في تصريحات للدستور، إن إجمالي المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن وصلت لـ 6 آلاف منفذ على مستوى المحافظات.وأوضح أن 3 آلاف منفذ تم افتتاحها بالمرحلة الأولى وألف بالمرحة الثانية، وألفين بالمرحلة الثالثة، لافتا إلى أنه جارى معاينة المرحلة الرابعة.وأشار إلى أنه يتم حاليا معاينات المنافذ التي تقدمت ضمن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، وذلك بمراكز مبادرة حياة كريمة، والتي تضم 50 مركزا في 20 محافظة.وأضاف أنه فى حالة وجود أى استفسارات لراغبي التقدم لمشروع منافذ جمعيتي، يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي.