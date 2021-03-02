موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر لحجز جرعات «سينوفارم» الصيني

مراكز توزيع لقاح كورونا في مصر



وقد قالت وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، في وقت سابق، إن الوزارة قد انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية وإذًا سيتم توزيع اللقاح تدريجيًا، حيث أكدت وزارة الصحة والإسكان، أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا المستجد سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح. ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، وفقًا لقرارات وزارة الصحة والإسكان، تحت إشراف وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد. قد يهمك.. إطلاق 51 قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة بالمحافظات حتى 10 مارس موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر التابع لوزارة الصحة وأطلقت وزارة الصحة والإسكان، موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر إلكترونيًا للتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين الراغبين في التسجيل بالخدمة، وذلك إلتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد والذي أصبح أشد خطورة وأسرع في الإنتشار عن السابق، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل من خلال

وأطلقت وزارة الصحة والإسكان، موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر إلكترونيًا للتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين الراغبين في التسجيل بالخدمة، وذلك إلتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد والذي أصبح أشد خطورة وأسرع في الإنتشار عن السابق، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل من خلال هنا





وأعلنت وزارة الصحة والإسكان، في بيان رسمي لها، عن فاعلية للقاح سينوفارم الصيني المضاد ضد فيروس كورونا الخطير، وذكرت أن " لقاح سينوفارم " حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 % في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 % من الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، وأوضحت الوزارة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، وضعت أولويات للحصول على اللقاحات ( سينوفارم - سينوفاك - استرازينيكا ).



ارتفعت محركات البحث من قبل المواطنين على الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على " جوجل " عن موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والإسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وحجز لقاح كورونا الخطير بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني.