رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر لحجز جرعات «سينوفارم» الصيني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هبه محمد
طباعة
ارتفعت محركات البحث من قبل المواطنين على الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على " جوجل " عن موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والإسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وحجز لقاح كورونا الخطير بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني.

مراكز توزيع لقاح كورونا في مصر 

وقد قالت وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، في وقت سابق، إن الوزارة قد انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية وإذًا سيتم توزيع اللقاح تدريجيًا، حيث أكدت وزارة الصحة والإسكان، أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا المستجد سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، وفقًا لقرارات وزارة الصحة والإسكان، تحت إشراف وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد.

قد يهمك.. إطلاق 51 قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة بالمحافظات حتى 10 مارس

موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر التابع لوزارة الصحة

وأطلقت وزارة الصحة والإسكان، موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر إلكترونيًا للتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين الراغبين في التسجيل بالخدمة، وذلك إلتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد والذي أصبح أشد خطورة وأسرع في الإنتشار عن السابق، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل من خلال هنا.

وأعلنت وزارة الصحة والإسكان، في بيان رسمي لها، عن فاعلية للقاح سينوفارم الصيني المضاد ضد فيروس كورونا الخطير، وذكرت أن " لقاح سينوفارم " حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 % في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 % من الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، وأوضحت الوزارة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، وضعت أولويات للحصول على اللقاحات ( سينوفارم - سينوفاك - استرازينيكا ).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

سجن برج العرب ينفذ الإعدام في 11 مدانا بقضايا جنائية

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الصور

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

image description

جامعة أسيوط: رسالة دكتوراة لباحث بحريني بشأن إصدار تشريعات لحماية المبدعين

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

الأكثر قراءة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»