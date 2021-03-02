مصادر سودانية: الاقتراب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية

أعلنت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات السودانية تقترب من منطقة برخت التي تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.ونقلت قناة العربية الإخبارية، عن المصادر العسكرية السودانية، أنه يتم الاقتراب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان.وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مستوطنة يماني في ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعد طرد قوات إثيوبية منها.وأضاف المصدر وفقا لقناة العربية الإخبارية أن "تلك الخطوة تأتي لتوسيع دائرة تأمين الحدود السودانية المجاورة لدولة إثيوبيا، يذكر أن كلا من السودان وإثيوبيا يتهم الآخر بالتعدي على حدوده والاستيلاء على أراضيه.