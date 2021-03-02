المجمع المقدس يوصي بضرورة عودة الإشبين في الكنيسة الأرثوذكسية (فيديو)

كشف الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وعضو لجنة الأسرة بالمجمع المقدس توصيات اللجنة خلال اجتماعها والذي عقد بالكاتدرائية.وقال الأنبا مكسيموس في فيديو له: اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها توصية لاعتماده خلال اجتماع المجمع المقدس وهى عودة الاشبين قبيل عقد الإكليل بعدة أيام مضيفا: بحيث يجلس الخطيبين مع أحد الكهنة لمدة ساعة ليناقشهم عن روحانية طقس سر الزيجة.ومن جانبه، قدم الأنبا صليب أسقف ميت غمر توجيه بضرورة تجهيز الإيبارشيات للاشبين لتصحيح المفاهيم حتى لا تختلط مفاهيم الكنيسة بالعالم كذلك قدم كتيب قام بتأليف يضم محاضرات وضرورة الكشف الطبي وتوحيد مناهج المشورة.واستأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة الصباحية، اجتماع لجنة الإيمان والتعليم، ثم يليها اجتماع لجنة العلاقات المسكونية، ثم يليها اجتماع لجنة الإعلام والمعلومات.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.