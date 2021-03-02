تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا بالمجان لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب الجامعة عليها، وتبلغ مساحتها (1776م2) بحوض الرمالي القبلي رقم 11 بالقطعة رقم (438A)، مشددًا على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء في إقامة أي إنشاءات على المساحة المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقًا للقانون.يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لخدمة أبنائه الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية تيسيرًا عليهم وتمكينهم في الحفاظ على مستقبلهم التعليمي واستقرار المنظومة التعليمية، مؤكدًا دعمه الكامل للجامعة لدورها الرائد في إعداد جيل يساهم في تطوير المجتمع ودعم المشروعات القومية والتنموية بما يحقق التنمية المستدامة فضلًا عن الحفاظ على تقدم وازدهار وطننا الحبيب.