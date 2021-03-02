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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2000 عبوة أدوية ومصادرة 47 شيشة بالبحيرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة سلوى زكى وإدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، بقيادة عمر لبيب بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة الغذائيه والتفتيش الصيدلي بنطاق مركز ومدينة رشيد.

جاء ذلك في إطار توجيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر لحوم مكشوفة بمحلات الجزارة كما تم تحرير العديد من محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط ٥٠٠ عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - ٧٠ عبوة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، ٧٥ كيلو أرز منتهي الصلاحية، ٢٥ عبوة منظفات ملابس منتهى الصلاحية، ١٠ كرتونات ملبن مجهولة المصدر، ٢٠ كجم شاي مجهول المصدر، ٥٠٠ قلم سبورة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مخبز مدعم يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٢٠٠٠ عبوة تقريبا أدوية بمخزن غير مرخص وتم التحفظ على المحزن وتشميعه بالشمع الأحمر، وضبط أصناف في صيدلية بدون فواتير وبيانات منتهية الصلاحية، وتم إحالة ٣ من الموظفين للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونا، وتم مصادرة ٤٧ شيشة و٢ شيكارة فحم و١٤ كرسيا.

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