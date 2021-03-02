10565 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 10 آلاف و565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أدنى مستوى للإصابات منذ أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و268 ألفا و215 إصابة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مضيفا أن العاصمة الروسية سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1277 حالة إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبرج بــ937 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 617 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار البيان إلى تسجيل 441 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 86 ألفا و896 شخصا، لافتا إلى أن 14 ألفا و966 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 3 ملايين و838 ألفا و40 شخصا.