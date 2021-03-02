رفع تراكمات القمامة فى أبوصير وأبو النمرس بالجيزة (صور)

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنيمة المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة لحل الشكوى التى عرضها أعضاء مجلس النواب عن أبوصير وأبو النمرس بالجيزة بشأن انتشار القمامة والمخالفات فى هاتين المنطقتين ومصرف عزبة مدكور.وعلى الفور تم التواصل مع أجهزة محافظة الجيزة لفحص الشكوى وبدء إجراءات إزالة التراكمات.ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع رؤساء المراكز بالإشراف على عملية رفع المخلفات وتطهير المصرف على مدار اليوم وفى خلال ٣ أيام عمل تم الانتهاء من رفع التراكمات وتطهير جزء كبير من المصرف.وقدم وزير التنمية المحلية، الشكر لقيادات الجيزة الشابة لسرعة انهاء شكوى أعضاء مجلس النواب.