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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شديد البروة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:18 م
طقس مائل للبرودة
طقس مائل للبرودة
نرمين ضيف الله
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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء سيشهد أمطارا خفيفة على بعض أنحاء الجمهورية، مصحوب بطقس معتدل ورياح معتدلة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئةالأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء:

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى أمطار خفيفة متوسطة على مناطق الوجة البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة "60%"تقريبا غدا الأربعاء، ويعقبها نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.

يوم الخميس:

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الخميس يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة "40%" تقريبا، ويصحبها نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأيضا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.


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