التفاصيل الكاملة لانتحار فتاة رفضها أهل خطيبها في قنا

كشف مصدر عن تفاصيل جديدة بحادث انتحار فتاة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بتناول حبوب سوس القمح، وذلك بسبب رفض أسرة خطيبها تزوجيهما، وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن الفتاة أدخلت العديد من الوسطاء خلال الفترة الماضية، وذلك للتوسط بينها وبين أسرة خطيبها لموافقتهما على الزواج، خاصًة وأنها ارتبطت بخطبته لمدة عامين دون موافقتهما على الزيجة أو الخطبة.وأضاف المصدر أن الفتاة قبل ان تفكر في الانتحار، قدمت عدة تنازلات لأسرة خطيبها ما بين التنازل عن الذهب وعدم الإفراط في الطلبات الخاصة بمنزل الزوجية، والتنازل عن قائمة الزواج، وذلك من أجل الحصول على موافقة الأسرة على الزيجة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع، "غ. ا. ا"، تبلغ من العمر 25 عاما، مقيمة بمركز نجع حمادي، عقب تناولها مادة سامة تعرف بحبوب سوس القمح.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن الفتاة انتحرت بتناول الحبوب السامة، وذلك بسبب رفض أسرة خطيبها زواج ابنهم منها، عقب فترة خطوبة دامت عامين، رغمًا عن رفض أسرته، وأن الفتاة حاولت إقناع أسرة خطيبها بالموافقة على الزواج منها طيلة الفترة الماضية، إلا أن الأسرة رفضت عدة مرات فقررت الانتحار، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.