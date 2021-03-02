ضبط 2 طن شعرية مجهولة المصدر بالمنوفية

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.وتم ضبط (2،8 طن شعرية سريعة التحضير معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.