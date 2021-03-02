التحفظ على 21 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط المدير المسئول عن مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة الغربية.وتبين ضبط 21000 قطعة مسلتزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، 12128 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة.وتبين أنها مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.