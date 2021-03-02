بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية الثقافية وبيت الفنون الشعبية

وقع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بروتوكول تعاون بينه وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه تم توقيع البروتوكول أمس الاثنين، ويتضمن مشاركة كافة العروض المسرحية والفقرات الاستعراضية والغنائية وبرامج السيرك القومي، التي تقدمها فرق البيت الفنية في كل الفعاليات الثقافية للصندوق، في جميع مواقعه بمختلف محافظات مصر، لتصل الخدمة الثقافية إلى كل ربوع مصر.من جانبه رحب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بهذا التعاون الذى يساهم في خلق المزيد من الحراك الثقافي والفني في مصر، مشيرا إلى أن بالفن والثقافة نستطيع مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، لما تمتاز به القوة الناعمة من تأثير إيجابي سريع في الفكر والوجدان.و يهدف البروتوكول إلى تقديم عروض الفرق الفنية بالبيت بصفة شهرية بالمواقع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالقاهرة وبمختلف محافظات مصر، وذلك بعد الإقبال الجماهيري الكبير الذى حققته عروض فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية خلال الأسابيع الماضية، بمركز إبداع قبة الغوري.