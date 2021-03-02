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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عراقية: زيارة بابا الفاتيكان تعمل على تعزيز الأمن والسلام في بلدنا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:07 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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تناولت صحيفة «الصباح» العراقية، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان، الذي سيصل إلى بغداد في الخامس من شهر مارس الحالي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.

وأشارت الصحيفة -لما قاله وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم- أن الزيارة ستستغرق أربعة أيام، تضم عدة لقاءات رسمية وزيارات إلى عدة مواقع دينية وأثرية، أبرزها مدينة آور، حيث بيت النبي إبراهيم عليه السلام، مضيفا أن الزيارة المحطة التالية والأهم في الزيارة وهى النجف والتي يتم فيها اللقاء التاريخي بالمرجع الديني الأعلى السيد "علي السيستاني".

ولفتت إلى أن زيارة البابا إلى النجف ذات الثقل الكبير، تعد تتويجًا لحركة عالمية في الحوار الإسلامي المسيحي؛ لتعزيز الأمن والسلام في بلدنا، مبينًا أن المحطة الأخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون لمدينتي الموصل وأربيل وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

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