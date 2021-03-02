رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص 3.5 فدان بالعاصمة لـ«بيئة» كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
أكد اللواء عادل الزميتي، مدير عام شركة العاصمة، أنه تم توقيع عقد خدمات أعمال النظافة داخل العاصمة الإدارية مع شركة بيئة، على أن تبدأ أعمالها اعتبارًا من أول مارس 2021.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتوريد جزء كبير من المعدات والسيارات الخاصة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع وجارى استكمال باقى المعدات تدريجيًا، حيث تم تخصيص مساحة 305 أفدنة بطريق القاهرة – السويس تبعد عن العاصمة بحوالي 16 كيلو متر للدفن الصحى وعمليات المعالجة، كما تم تخصيص مساحة 3.5 فدان داخل العاصمة لشركة بيئة كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة.

وتابع مدير عام شركة العاصمة، أنه تم فى نهاية الاجتماع الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية لأعمال الشركة في العاصمة الادارية بعد البدء فيها خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمسؤولي شركة "بيئة" الإماراتية المعنية بخدمات النظافة والتعامل مع المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الزميتي مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع في العمل داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

image description

جامعة أسيوط: رسالة دكتوراة لباحث بحريني بشأن إصدار تشريعات لحماية المبدعين

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

الأكثر قراءة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»