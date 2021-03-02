تخصيص 3.5 فدان بالعاصمة لـ«بيئة» كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة

أكد اللواء عادل الزميتي، مدير عام شركة العاصمة، أنه تم توقيع عقد خدمات أعمال النظافة داخل العاصمة الإدارية مع شركة بيئة، على أن تبدأ أعمالها اعتبارًا من أول مارس 2021.وأشار إلى أن الشركة قامت بتوريد جزء كبير من المعدات والسيارات الخاصة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع وجارى استكمال باقى المعدات تدريجيًا، حيث تم تخصيص مساحة 305 أفدنة بطريق القاهرة – السويس تبعد عن العاصمة بحوالي 16 كيلو متر للدفن الصحى وعمليات المعالجة، كما تم تخصيص مساحة 3.5 فدان داخل العاصمة لشركة بيئة كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة.وتابع مدير عام شركة العاصمة، أنه تم فى نهاية الاجتماع الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية لأعمال الشركة في العاصمة الادارية بعد البدء فيها خلال الأيام القادمة.جاء ذلك خلال اجتماع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمسؤولي شركة "بيئة" الإماراتية المعنية بخدمات النظافة والتعامل مع المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الزميتي مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع في العمل داخل جمهورية مصر العربية.