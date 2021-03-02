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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:05 م
الامتحان
الامتحان
حسام فهمي
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تابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي عزبة البرج ودمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة المرحلة الابتدائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، مدرسة نوتردام الخاصة، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

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