وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

تابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي عزبة البرج ودمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة المرحلة الابتدائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، مدرسة نوتردام الخاصة، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.