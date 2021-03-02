«التموين» تضبط 1800 علبة سجائر محجوبة عن الأسواق في الجيزة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر في محافظة الجيزة.وتبين حوزته 1800 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.