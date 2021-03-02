«تريندز»: الإخوان تتبنى خطابا يحرض على العنف منذ تأسيسها

أصدر مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات ورقة تكشف أن جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان تخض فى خطابها على الكراهية والعنف والتطرف، مستشهدا بأراء كبار قادتها مثل الراحل سيد قطب.ووفقا لتريندز فقد قال المُنظر الأول للعنف في الإخوان، بإحدى مقالاته التي كتبها فور انضمامه للجماعة عام 1953 عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة داعيًا إلى تربية النشء على الكراهية:"أبناءنا في المدارس يجب أن تُربى مشاعرهم وتُفتح أذهانهم على مظالم الرجل الأبيض وحقارته.. ويجب أن تكون أهداف التربية عندنا هي التخلص من نفوذ الرجل الأبيض وحقارته"وتابع المركز البحثي،:هذا الخطاب الذي ينشر الكراهية أسس له سيد قطب وغيره من قيادات جماعة الإخوان، أصبح هو السائد في كل أدبيات وممارسات جماعات العنف الديني حتى الآن؛ فعنف هذه الجماعات وإرهابها ليس سوى النتاج الأخير والحصاد المر للتربية على الكراهية.وقال المركز: المبدأ الذي تعتمده الجماعة هو "التربية على الكراهية" الذي يفسر سبب قيامها بتوظيف الأطفال، المراهقين، والشباب في العمليات الإرهابية بعد ترسيخ الكراهية والحقد في نفوسهم، مثل عمر عبد المطلب فاروق المنتمي لتنظيم القاعدة، والذي حاول تفجير طائرة أمريكية في ديترويت ليلة عيد الميلاد سنة 2010، عبد الله أنزروف (18 عامًا) اللاجئ الشيشاني الذي ذبح مدرس فرنسي في 16 أكتوبر 2020، بعد ما تربى على الكراهية في ظل انتمائه لجمعية مرتبطة بالإسلام السياسي، وتتبنى أفكار جماعة الإخوان، "الشيخ أحمد ياسين" التي حلتها الحكومة الفرنسية بعد أربعة أيام من وقوع الجريمة.وأكد المركز أن خطاب الكراهية لدى تيارات الإسلام السياسي يعد الجسر الذي يربطها بجماعات التطرف والإرهاب، حيث تعد الكراهية، كمبدأ وجوهر ورؤية، جامعًا ورابطًا مهما بين جماعات الإسلام السياسي وجماعات الإرهاب والتطرف العنيف، فهذا الخطاب يتيح لهذه الجماعات التحول بين درجاتها من الدعوة والتجنيد للعنف الفردي والجماعي إلى ممارسة الإرهاب، كما تمثل خطابات الكراهية لدى تيارات الإسلام السياسي الأساس الذي تبني علية جماعات الإرهاب والتطرف رؤيتها لشرعية ممارساتها العنيفة. كما تتيح هذه الرؤية لهذه الجماعات التنسيق والتحالف في ما بينها على غرار ما شهدنا في فترات عديدة من الصراع مع الأنظمة في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي تونس بعد عام 2011.وعن جرائم الاخوان في مصر، قال المركز: عندما سقط حكم الإخوان في مصر، وجدنا تحالفًا وتنسيقًا باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية" يضم بعض قيادات من الجماعة الإسلامية الذين عادوا عن مراجعاتهم، ورحبوا بالعنف، يشن حربا على دولة ما بعد 30 يونيو سنة 2013، ولاحظنا نشاطًا كبيرًا للعنف في سيناء من قبل جماعة أنصار بيت المقدس – داعش سيناء في ما بعد –، قال عنه القيادي الإخواني محمد البلتاجي إنه لن يتوقف حتى عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى الحكم.وأضاف المركز أن خطاب الكراهية شكل واحدًا من أهم عوامل فشل الإسلاميين، وهو ما بدا واضحًا في حالة مصر عندما تولى الإخوان الحكم، فقد كان الخطاب أهم دوافع الثورات والاحتجاجات التي أسقطت حكم المرشد عام 2013، فقد استشعرت مصر خطر هذا الخطاب، واستنفرت قواها وشعبها ومؤسساتها ضد الجماعة ورئيسها وسياساته التي تجلت فيها الكراهية ضد الآخر الديني والسياسي والفكري، وهو ما بلغ أوجه عام 2013 في مهاجمة البطريركية – مقر البابوية الأرثوذكسية – والاعتداء عليها، ومن قبل في تمرير الدستور دون أدنى اعتبار لانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث منه واعتراضاتهم عليه سنة 2012.