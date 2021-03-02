رئيس أركان الجيش السعودي يصل العراق في زيارة رسمية

وصل رئيس هيئة الأركان في جيش المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة رسمية، وذلك بحسب قناة " السومرية نيوز" العراقية في نبأ عاجل لها، دون مزيد من التفاصيل.جدير بالذكر أن الجيش السعودي، تصدر جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تصنيف «جلوبال فاير باور» السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم، يليه الجيش الإماراتي، ويأتي الجيش الكويتي ثالثا، ثم سلطنة عمان، ثم قطر خامسا، وأخيرا البحرين.