ضبط مالك محل سلع غذائية حجب ألف عبوة سجائر عن الأسواق بالجيزة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر في محافظة الجيزة.وضبط بحوزته( 1450 عبوة سجائر مختلفة الأنواع)، حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.