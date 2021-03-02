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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب «ثانية ثانوي» عن امتحان الفلسفة: «سهل وفيه تكات»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:02 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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قال محمود أيمن طالب بمدرسة طبري الحجاز الثانوية إنه فوجئ بعد دخول اللجنة بتسريب امتحان الأحياء، مضيفا لـ"الدستور": "الامتحان كان فيه تكات وخلصته قبل انتهاء الوقت".

بينما قال محمد سيد لـ"الدستور" إن السيستم لم يفتح معه أول دقائق في بداية الامتحان، ما جعله يشعر بتوتر قليل ولكنه قام بعمل restart للتابلت وبالفعل بدأ الامتحان، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يكن صعبًا ولكنه يحتاج إلى تفكير كثير في بعض الأسئلة".

وقالت دينا محمد طالبة بسراى القبة الثانوي بنات لـ"للدستور" إن امتحان الفلسفة جاء سهل جدا وأنها أنهته في نصف ساعة.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق، فيما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحانا واحدا مجمعا في كل المواد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية، وإلزامهم بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان.

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