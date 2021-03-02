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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فؤاد تبحث مع «بيئة الإماراتية» آليات إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمسئولي شركة "بيئة" الإماراتية المعنية بخدمات النظافة والتعامل مع المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء عادل الزميتي، مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع في العمل داخل مصر.

واستعرض مسئولو الشركة خبراتها السابقة في مجال إدارة المخلفات بدولة الإمارات العربية، وخطة العمل داخل العاصمة للقيام بأعمال النظافة وإدارة منظومة المخلفات البلدية بها من جمع ونقل ونظافة شوارع، وتدوير ومعالجة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تمنياتها بنجاح تجربتهم في مصر في إدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستقطب الأنظار والاهتمام المحلي والدولي كمدينة مصرية حديثة تمثل عاصمتها للمستقبل.

وأكدت فؤاد استعداد جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم، وخاصة في تنفيذ حملات التوعية الخاصة بإدارة المخلفات ضمن الحملة القومية "جميلة يا مصر" التي تنفذها وزارة البيئة للتوعية بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الشركة في العاصمة لتطبيقها في محافظات أخرى بعد انتهاء أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات بها.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون ضمن استراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء في مصر التي تعدها وزارة البيئة حاليا، لعرض تصور متكامل عنها قريبًا للسيد رئيس الجمهورية في إطار النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشادت وزيرة البيئة بالجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تكون هذه العاصمة نموذجا حقيقيا للتخطيط العمرانى البيئى والمستدام ومنها العمل بالطاقة الشمسية وكذلك زيادة الرقعة الزراعية بها وإعادة تدوير المخلفات لتكون أقرب مدينة صديقة للبيئة، وقليلة الانبعاثات الضارة.

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