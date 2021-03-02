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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

روشتة وقاية للطلاب من كورونا أثناء الامتحانات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
نرمين ضيف الله
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انطلق ماراثون امتحانات نصف العام منذ أيام قليلة، في ظل ظروف صعبه وسط انتشار وباء كورونا "كوفيد 19"، ما يثير قلق كثيرين من أولياء الأمور علي أبنائهم خوفا من انتقال العدوى.

علي الرغم من أن وزارة الصحة والسكان، وضعت جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من العدوي، يجب عليهم الاستماع إلي النصائح، والارشادات لحمايتهم من المرض.

وقدم الدكتور سيد محمود طبيب وأستشاري الأطفال،عدة نصائح للطلاب عليهم الالتزام بها، وهي:
ارتداء كمامة قبل دخول اللجنة، تغطي الفم والأنف، وتجنب لمسها.

وأضاف خلال تصريحات للدستور أنه يجب نزع الكمامة بالطريقة الصحيحة، بمعنى لا ينبغي لمس مقدمة الكمامة بل فك الرباط من الخلف، مؤكدا علي ان الأفضل ارتداء جوانتي خلال فترة الإمتحانات، وعدم لمس وجهك.


وأشار إلى انه يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل دخول لجنة الامتحان، ورش اليدين بالكحول أو غسلها بالماء والصابون عند الخروج.

شدد استشاري الأطفال علي تجنب ملامسة اليدين على الأنف والفم والعينين، خصوصا عند تأدية الامتحانات، بالإضافة إلي تجنب القرب بين الأطفال وبعضهم البعض، وتجنب التجمعات الخارجية قبل الإمتحان، والالتزام بمسافة الأمان بينك وبين زميلك بحيث لا تقل عن متر.

وأكد علي الإكثار من تناول الخضروات الطازجة، الحرص على تناول ملعقتين عسل نحل مع ربع ليمونة يوميا على الريق، وايضا الحرص على تناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة، وتناول العناصر الغذائية الغنية بفيتامين سي المضادة للاكسده.

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