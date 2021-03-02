«تشريعية البرلمان» توافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لـ30 يونيو 2023

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 30 من يونيو 2023.ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية التي أثبتت للجميع أنها تشعر بحال المواطن المصري فكانت توجيهات الرئيس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.