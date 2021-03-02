461 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 271 ألفا و379 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 3532 حالة؛ عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2135 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1471 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 265 ألفا.