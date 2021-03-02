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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

461 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 271 ألفا و379 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 3532 حالة؛ عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2135 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1471 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 265 ألفا.

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