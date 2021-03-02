ماليزيا تكثف جھودها للقضاء على الفقر بسبب جائحة كورونا

أكد رئیس الوزراء المالیزي السید محیي الدین یاسین، إن حكومة بلاده تبذل قصارى جھدھا للقضاء على الفقر نتیجة لأزمة وباء فیروس كورونا.وقال ياسين -في تصريح نقلته وكالة الانباء الماليزية "برناما" اليوم الثلاثاء، "إن مجلس الوزراء ناقش ھذه القضیة باستفاضة لأن ھناك الكثیر من الأشخاص الذین لا یزالون یواجھون صعوبات رغم مساعدة الحكومة بأنواعھا المختلفة"، مؤكدا أن مجلس العمل الاقتصادي لمواجھة التحدیات الاقتصادیة والذي یرأسه بنفسه قد تلقى تقاریر بأن المزید من المواطنین قد وقعوا في براثن الفقر نتیجة للجائحة.وأكد أن مجلس العمل الاقتصادي سینظر في ھذه القضیة بالتفصیل ویدرس التدابیر التي یمكن تنفیذھا من قبل الحكومة، والشركات المرتبطة بالحكومة، والھیئات والمجموعات التطوعیة، والقطاع الخاص من أجل حل المشكلة.وأشار الى أن برنامج القضاء على الفقر سیأخذ في الاعتبار حقیقة أن خط الفقر 2021م قد ارتفع من 980 رنغیت مالیزي إلى 208،2 رنغیت للأسرة الواحدة شھریًا، مما سیزید عدد الأسر الفقیرة وعدد الفئات المستھدفة في ھذه البلاد.