بيتر ميمي يصور مشاهد حادث الواحات الإرهابي في «الاختيار 2»

انتقل المخرج بيتر ميمي، وعدد من نجوم مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، إلى إحدى المناطق الصحراوية لتصوير مشاهد حادث الواحات الإرهابي الذي تم فيه الاعتداء على رتل من قوات الشرطة والأمن المركزي بطريق الواحات، وهو الحادث الذي تم التطرق إليه في الجزء الأول بشكل سريع.ويناقش الجزء الثاني من المسلسل الحادث بتفصيلاته ومهمة الشرطة، وكيف تم التعامل عليها بالنيران من كل الجوانب وكيف تم الثأر لهم، وكذلك الخلاف بين الجماعة الإرهابية بخصوص هذا الحادث.ويتم التطرق إلى الخلافات بين شخصيتي عماد عبدالحميد وهشام عشماوي بشكل أكثر عمقًا خلال هذا الجزء، من خلال ظهور عابد عناني كضيف للشرف حيث يصور مشاهده حاليًا، على أن يصور النجم أحمد العوضي عدة مشاهد أخرى خلال الفترة القادمة والصراع بينهما تحديدًا.وانتهى "ميمي" من عدد كبير من مشاهد العمل، واستغل تواجد النجم أحمد مكي في العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وصور عددًا من المشاهد التي لم يظهر فيها، وكثف من مشاهد كريم عبدالعزيز والمشاهد الثانوية الأخرى.