114.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 114 مليونا و461 ألفا و199 حالة.وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى مليونين و538 ألفا و681 حالة.