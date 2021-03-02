شعبة المحاجر: 4 حوافز لمصانع الرخام بهدف زيادة الصادرات

قال محمد عارف، رئيس شعبة مستغلي المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تستهدف زيادة الصادرات خلال عام 2021، من خلال تقديم عدد من الحوافر للمصانع والشركات المنتجة والمصدرة للرخام.وأضاف أن تلك الحوافز تتمثل في: "استخراج مستخرجات السجل مجاني لك مصدر اكثر من مليون دولار لهذا العام- تقدبم برنامج الرعاية الصحية مجانا المقدم من الغرفة لكل من يصل صادراته الى مليون دولار خلال عام 2021- تقديم درع الريادة من الشعبة الى كل مصدر اكثر من مليون دولار لعام 2021 - تقديم بوليصة تامين ضد الحرائق لكل مصدر أكثر من مليون دولار.وتابع عارف، أن إجمالي الصادرات خلال عام 2020 تحت مظلة المجلس التصديري لمواد البناء بلغ 2125175 طن باجمالي 213 مليون دولار تقريبا بمعدل انخفاض 7% عن عام 2019.وأكد رئيس الشعبة، البدء في تحويل قطاع الرخام والجرانيت إلى التحول الرقمي حتى تتمكن من خدمة العاملين بالقطاع وتقديم الخدمات المقدمة من الغرفة الى منتسبيها.وفي دور الاجتماعي للشعبة قرر رئيس الشعبة المشاركة في مبادرة حياة كريمة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية بخصومات تصل في بعض المنتجات إلى 25% لصالح الوطن وفي سبيل النهوض بمصر الجديدة.وأشار عارف، إلى تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان اسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالاضافة الي تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.وأوضح أنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الافريقية خاصة دولة روندا التي يقع في محيطها 5 دول أفريقية لديها أسواق كبيرة، وسيتم تقديم خصومات لأعضاء الشبعة بنسبة 10% ‏ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق على معرض آخر أبريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.